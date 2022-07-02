Есть ли угроза окружения Лисичанска: ответ МВД

Есть ли угроза окружения Лисичанска / Коллаж lisichansk.com.ua, Reuters

Россия продолжает использовать тактику распространения лжи - на данный момент угрозы окружения Лисичанска нет, рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина.

Россия использует дезинформацию для сеяния паники среди украинцев и подбадривания своих граждан.

"По состоянию на сегодня никакой угрозы (угрозы окружения Лисичанска, -ред.) точно нет. Об этом, безусловно, русские трубят со всех каналов, но давайте вспомним как они сказали, что под Северодонецком находится 2 тысячи людей в окружении. То есть это продолжение той же стратегии лжи и накопления фейков, чтобы у нас здесь больше людей нервничало, а в России больше людей радовалось", - заявил чиновник.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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