"Повторять ошибки не будем": Арестович заявил, что ВСУ вряд ли займут остров Змеиный

ВСУ вряд ли займут остров Змеиный / Фото УНИАН

ВСУ вряд ли будут занимать освобожденный остров Змеиный, откуда вышел российский гарнизон, сказал в эфире Фейгин LIVE глава Офиса президента Алексей Арестович.

"Вооруженные силы Украины вряд ли его будут занимать. Скорее всего, мы прилетим туда, обозначим флаг какой-нибудь. И то, я сомневаюсь, что это нужно делать, потому что нам своя Чернобаевка не нужна. Зачем повторять их ошибки? Поставить туда гарнизон, чтобы его сносили? Это идиотизм, перечеркнуть все достижения. Главное, чтобы их там не было", - отметил он.

По его словам, освобождение острова Змеиный не означает, что транзит из украинских портов будет возможен.

"Это увеличило безопасность в северо-западном регионе (Черного моря, - ред.), нанесло крупное моральное поражение Российской Федерации", - добавил Арестович.

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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