Оккупанты РФ накрыли Змеиный фосфорными бомбами

По Змеиному РФ нанесла бомбовый удар / usm.media

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил об ударе российскими оккупантами по оставленному ими острову Змеиный.

Как подчеркнул он в своем Telegram-канале, удар РФ по Змеиному был нанесен фосфорными боеприпасами в пятницу.

При этом он опубликовал соответствующее фото бомбового удара оккупантов по Змеиному.

"Руководство вооруженных сил России не придерживается даже своих заявлений, декларирующих жест доброй воли. Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач". Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты", - написал Залужный.

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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