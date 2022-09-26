"Есть три минуты после сигнала тревоги": украинский военный рассказал, как защищают наше небо

ПЗРК "Игла" / Минобороны Украины

Стрелец-зенитчик Киевской ракетной бригады Николай рассказал, как защищают небо над Киевом.

"Защищаем наше воздушное пространство от врага. Мы – последний рубеж противовоздушной обороны. Сбиваем, когда зенитные ракетные комплексы не видят или не могут поразить цель. Обороняем Киев!", – рассказывает защитник, передает Министерство обороны Украины.

Николай добавляет, что ПЗРК "Игла" - эффективное оружие, способное ликвидировать вражеский самолет и даже сбить ракету.

По словам зенитчика, у военных только три минуты после объявления воздушной тревоги.

"Когда поступает сигнал воздушной опасности – у нас есть три минуты, чтобы надеть экипировку, схватить ПЗРК и занять свои позиции. Затем – наблюдаем и ожидаем своего шанса завалить вражескую цель. Но, как правило, до нас уже ничего не долетает. Наши ребята бригады на С-300 все сбивают далеко на подлетах", – делится Николай.

Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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