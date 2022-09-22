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Мобилизация в РФ: Жданов предупредил о рисках новой атаки на Киев и назвал сроки

22 сентября 2022, 15:55

Для захвата всей Украины РФ необходимо собирать армию в миллион человек, считает Олег Жданов.

Телевышка в Киеве
РФ не отказалась от идеи захвата Киева / Соцсети

Президент РФ Владимир Путин не отказался от идеи повторного нападения на Киев и захвата всей Украины, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Для захвата всей Украины РФ необходимо собирать армию примерно в миллион человек, подчеркнул он в интервью ТСН.

"А ведь мы не сидим, сложа руки. Мы получаем военную помощь, учим своих военнослужащих… Он (Путин – ред.), скорее всего, рассчитывает на новую кампанию весной, там, возможно, потребуется и больше (чем миллион – ред.) Почему? Потому что мы самая большая страна Европы", - пояснил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что оккупанты РФ технологически и профессионально деградируют в плане подготовки личного состава, техники и вооружения.

"В конце концов, они все равно возвращаются к советскому вооружению, которое стоит на длительном хранении, а мы наоборот растем в плане профессионализма, учим военнослужащих в западных учебных центрах и получаем современные западные образцы вооружений, что бы там ни говорили, какие бы споры и дебаты не продолжались, все равно Запад дает нам необходимое оружие, и я думаю, что мы дойдем и до оперативно-тактических ракет с дальностью до 300 км в этом году, а может, и раньше", - напомнил собеседник.

"Ну, и остальные вооружения. Посмотрим, что нам даст 1 октября - начало процедуры ленд-лиза. Надеюсь, что партии вооружения будут насчитывать от 100 единиц и больше", — сказал он.

Вместе с тем Жданов добавил, что даже после объявленной мобилизации в РФ оккупанты не смогут возобновить наступление на украинскую столицу.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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частичная мобилизация Олег Жданов война России и Украины
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