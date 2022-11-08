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"Это будет экстренный шаг": Шмыгаль поставил точку в вопросе эвакуации жителей Киева

8 ноября 2022, 21:14

По словам премьер-министра, всегда нужно иметь план "Б".

Свет, электроэнергия, Денис Шмыгаль
Шмыгаль поставил точку в вопросе эвакуации жителей Киева/ УНИАН, скрин

Хоть сейчас сложная ситуация с электроэнергией в столице и многих населенных пунктах, однако она далека от того, чтобы из-за этого проводить эвакуацию жителей Киева или других городов, кроме прифронтовых.

Эвакуация была бы экстренным шагом. Однако всегда нужно иметь план "Б". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 8 ноября.

"Снова вернусь к теме относительно эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важный и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план "Б", но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого не прифронтового города и тем более столицы", – отметил премьер-министр.

Шмигаль добавил, что несмотря на обстрелы, диверсии и кибератаки со стороны российских оккупантов в Украине уже начался отопительный сезон.

Также наше государство продолжает подготовку к зиме. В частности, ведутся переговоры с международными партнерами относительно поставок необходимого оборудования и техники, чтобы быстро всё ремонтировать и быть ко всему готовыми.

Когда может улучшиться ситуация со светом

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если РФ не будет наносить повторных обстрелов по украинской инфраструктуре, то отключение света в Киеве могут отменить примерно в течение двух недель. До этого энергетики должны починить линии для передачи электроэнергии в Киев из других регионов Украины или добавить генерирующие мощности.

Однако затем он уточнил, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Напомним, полный блэкаут в Киеве – один из худших сценариев, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко. В таком случае в городе может не быть электроэнергии в течение нескольких суток.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что Украине понадобится от трех до пяти недель для того, чтобы вернуть более-менее привычный уровень электроснабжения. Это произойдет при отсутствии новых атак со стороны российских оккупантов.

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