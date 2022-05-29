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"Это шокирует": в Венгрии запаниковали из-за угрозы перекрытия нефтепровода Дружба

29 мая 2022, 17:41

Будапешт не поддержит решения ЕС, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, подчеркнул Тамаш Менцер.

Флаги Венгрии и Украины
В Венгрии прокомментировали ситуацию вокруг нефтепровода Дружба / news.church.ua

В Министерстве иностранных дел Венгрии прокомментировали заявления официального Киева о том, что нефтепровод Дружба может стать рычагом давления на Будапешт.

Как заявил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, такие угрозы Украины по нефтепроводу Дружба являются неприемлемыми, сообщает Kossuth Rádió.

"Это заявление особенно шокирует в свете того факта, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. Сюда уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины, и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи стране и тем, кто еще находится там", - подчеркнул он.

Венгерский дипломат добавил, что Будапешт не поддержит решения ЕС, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Около 65% нефти в страну поступает из России, венгерские НПЗ могут перерабатывать именно российскую нефть.

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Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила о том, что чрезмерный фокус на вопрос нефтяного эмбарго в отношении РФ вредит Украине. Из поля зрения выпали другие способы, которыми можно лишить Кремль миллиардных доходов от продажи энергоресурсов.

Она считает, что споры об эмбарго только дали Венгрии возможность шантажировать Евросоюз.

Еще одним из вариантов является силовое давление на Орбана. Украина может начать влиять на Будапешт с помощью нефтепровода "Дружба", который проходит по нашей территории. Венгрия очень зависима от него.

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