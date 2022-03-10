Эвакуация по состоянию на первую половину дня 10 марта: из Изюма наконец вывезли 2000 человек

Из Изюма на Харьковщине вывезли 2000 человек / Telegram Кирилл Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram подробно рассказал о ходе эвакуации людей из городов, наиболее пострадавших от российской агрессии, по состоянию на первую половину дня 10 марта.

"Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", – пишет он.

Также из Запорожья уже отправились автобусы для эвакуации пострадавших из Мариуполя. Дополнительно в город гуманитарная колонна везет воду, еду и медикаменты.

Кроме этого, 28 автобусов в сопровождении ГСЧС было направлено в Бучу. Тимошенко отметил, что им уже удалось добраться до города.

Продолжается эвакуация и из города Сумы. Для этого туда из Лохвицы было отправлено 35 автобусов.