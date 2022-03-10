Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 марта

Людям будут помогать выбраться из горячих точек в Сумской, Киевской, Харьковской и Донецкой областях.
В четверг, 10 марта, открываются гуманитарные коридоры для эвакуации людей из ряда городов. Режим тишины действует с 09: 00.
Об этом рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук во время брифинга.
Гуманитарные коридоры будут работать сегодня по следующим направлениям.
В Сумской области:
- Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
- Краснополье – Полтава: Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
В Киевской области
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев
В Донецкой области
- Мариуполь – Запорожье
- Волноваха – Покровск
В Харьковской области
- Изюм – Лозовая
Эвакуация будет осуществляться автобусами, она бесплатна. Можно выезжать собственным транспортом, но двигаться строго по маршруту колонны – запрещается нарушать указанный маршрут выезда.
Также водителей, которые будут двигаться собственным транспортом, призвали забирать с собой максимальное количество людей.
Напомним, в среду, 9 марта, также происходила эвакуация людей из ряда украинских городов, которые больше всего страдают от войны.
Читайте также:
- КМУ расширяет программу эвакуации предприятий из зоны боевых действий
- Кирилл Тимошенко: с Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города
- С Энергодара началась эвакуация, на очереди Сумы и Киевская область - ОП
Автор: Алёна Воронина