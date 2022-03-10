Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 марта

Эвакуация людей из города Сумы / Reuters

В четверг, 10 марта, открываются гуманитарные коридоры для эвакуации людей из ряда городов. Режим тишины действует с 09: 00.

Об этом рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук во время брифинга.

Гуманитарные коридоры будут работать сегодня по следующим направлениям.

В Сумской области:

Сумы – Полтава: Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Тростянец – Полтава: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

Краснополье – Полтава: Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

В Киевской области

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев

В Донецкой области

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

В Харьковской области

Изюм – Лозовая

Эвакуация будет осуществляться автобусами, она бесплатна. Можно выезжать собственным транспортом, но двигаться строго по маршруту колонны – запрещается нарушать указанный маршрут выезда.

Также водителей, которые будут двигаться собственным транспортом, призвали забирать с собой максимальное количество людей.

Напомним, в среду, 9 марта, также происходила эвакуация людей из ряда украинских городов, которые больше всего страдают от войны.

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