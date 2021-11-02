"Езжай в свою Африку": на Львовщине родившая детей от украинца беженка из Сомали страдает без документов

Арафа Шире / Visnyk.lutsk.ua

В городе Перемышляны (Львовская область) беженка из Сомали Арафа Шире, которая родила двоих детей от украинца, после развода вынуждена скитаться. Об этом пишет Visnyk.lutsk.ua.

По словам журналистов, Арафа Шире уже 14 лет живет в Украине. За это время она в совершенстве выучила украинский язык, родила двоих детей, однако до сих пор не может получить украинское гражданство.

Некогда ее семья бежала от гражданской войны в Сомали в Саудовскую Аравию. Впоследствии она приехала в Тернополь на обучение в медицинский университет.

Однако Арафа не успела закончить учебу, поскольку познакомилась с местным парнем Юрием, влюбилась и вскоре забеременела.

Юрий, однако, не спешил жениться на любимой. Это категорически не нравилось родителям Арафы, поскольку в Сомали за внебрачный секс принято забрасывать камнями. Однако, когда у пары родился сын Адам, Юрий и Арафа все-таки пошли в ЗАГС. Впоследствии у них родилась дочь Ализа.

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Арафа рассказывает, что в Тернополе приходилось жить с двумя детьми, мамой и сестрой Юрия в однокомнатной квартире. Из-за этого возникали постоянные бытовые конфликты. А затем у Арафы умер отец и сразу некому стало оплачивать ее обучение в медуниверситете.

"Детям нужно ходить в школу, иметь свое рабочее место, отдельную кроватку. Но пойти на работу и снять самостоятельно отдельное жилье не могла, потому что до сих пор у меня нет украинских документов", — рассказывает она.

Брак вскоре развалился. И Арафу с двумя детьми согласился приютить только 90-летний дед Юрия в Перемышлянах. Однако и там для детей нет качественных условий.

"Сначала было все хорошо, по-человечески. Я убирала, готовила. А потом он начал придираться. А для меня это невыносимо. Я должна закрываться в комнате, дети начинают деда бояться. Хоть он не бьется, но словами унижает, при детях говорит грязные слова, кричит, что выгонит меня, как собаку, и соседи не раз упрекают: "Езжай в свою Африку!" А что я или мои дети им плохого сделали? Кто меня с детьми без документов возьмет? У меня есть бумаги только как беженки", — говорит девушка.

Арафа рассказывает, что уже несколько лет пытается безуспешно получить украинское гражданство.

"Постоянно приходит отписка, что решение принимает президент: мол, никто на это не может повлиять. А недавно выяснилось, что при оформлении моих бумаг допустили ошибки — в моем и дочери именах. Сейчас буду снова подавать", — говорит женщина.

Арафа рассказывает, что они с Юрием официально разведены с 2018 года. Он платит алименты, однако за весь этот период только раз навещал детей.

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Супруги месяц пробыли в реанимации, однако медики так и не смогли их спасти.