"Фатальные последствия": врач назвал нестыковки в деле о внезапной смерти нардепа Полякова

Вокруг смерти Антона Полякова остается много неясного, говорит Константин Руденко.
Сердечная недостаточность, которую назвали вероятной причиной внезапной смерти народного депутата Антона Полякова "не характерна", учитывая его молодой возраст, заявил главный кардиохирург Минздрава Украины Константин Руденко.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, подобный диагноз для 33-летнего человека является нетипичным.
Медик считает, что вокруг смерти Полякова остается много неясного, поэтому следует дождаться данных паталогоанатомического исследования.
Он говорит, что алкоголь и любые сильнодействующие вещества могут спровоцировать острый инфаркт миокарда даже у фактически здорового человека и посоветовал изучить историю болезни нардепа на предмет наличия проблем с сердечной мышцей и сердечными сосудами.
"Если они были, то любой провоцирующий фактор мог привести к фатальным последствиям... Это может быть, по моему убеждению, как острая коронарная болезнь, то есть проблема с коронарными сосудами, или это тромбоз, или спазм коронарных сосудов, или атеросклеротическая бляшка, которая разрушалась. Или это все же угрожающее жизни нарушение ритма сердца, то есть аритмия, которая привела к смертельному исходу", - добавил Руденко.
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Смерть нардепа Антона Полякова:
8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".