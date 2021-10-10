"Фатальные последствия": врач назвал нестыковки в деле о внезапной смерти нардепа Полякова

Антон Поляков / УНИАН

Сердечная недостаточность, которую назвали вероятной причиной внезапной смерти народного депутата Антона Полякова "не характерна", учитывая его молодой возраст, заявил главный кардиохирург Минздрава Украины Константин Руденко.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, подобный диагноз для 33-летнего человека является нетипичным.

Медик считает, что вокруг смерти Полякова остается много неясного, поэтому следует дождаться данных паталогоанатомического исследования.

Он говорит, что алкоголь и любые сильнодействующие вещества могут спровоцировать острый инфаркт миокарда даже у фактически здорового человека и посоветовал изучить историю болезни нардепа на предмет наличия проблем с сердечной мышцей и сердечными сосудами.

"Если они были, то любой провоцирующий фактор мог привести к фатальным последствиям... Это может быть, по моему убеждению, как острая коронарная болезнь, то есть проблема с коронарными сосудами, или это тромбоз, или спазм коронарных сосудов, или атеросклеротическая бляшка, которая разрушалась. Или это все же угрожающее жизни нарушение ритма сердца, то есть аритмия, которая привела к смертельному исходу", - добавил Руденко.

Реклама

Читайте такжеСмертельный "коктейль" в крови Полякова: в полиции оценили данные о результатах экспертизы

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".