Фэйл года: журналистка эпично оконфузилась в прямом эфире

Журналистка угодила в конфуз в эфире / Скриншот

В прямом эфире парламентского телеканала Рада произошел казус. Журналистка, которая вела репортаж, не смогла правильно произнести название храма и получила два замечания от прохожей.

Репортер находилась возле Храм Архистратига Михаила и рассказывала о мероприятиях памяти героев Революции достоинства. При этом девушка не смогла правильно произнестии его название. Видео с конфузом уже опубликовали в Сети.

"Мы находимся возле Храма Аристратега Михаила", - сказала журналистка.

"Архистратига Михаила", - поправила ее проходившая мимо женщина.

Журналистка поблагодарила ее за помощь и попробовала снова сказать название, однако опять повторила свою ошибку, нарвавшись на новый возглас неравнодушной киевлянки.

Реклама

Напомним, конфузный инцидент произошел в прямом эфире программы Ранок на телеканале Суспільне. В то время как ведущие Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая за столом анонсировали выпуск новостей, уборщица зашла в студию и начала мыть полы под ногами журналистов.

Ведущие попытались привлечь внимание ретивой уборщицы, однако она продолжила рьяно выполнять свои обязанности. При этом женщине сообщили, что идет прямой эфир, однако уборщица продолжила выполнять свою работу.

Читайте еще: