УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой

19 февраля 2021, 15:24
Прослушать новость
Остановить

Женщине сообщили, что идет прямой эфир, однако уборщица продолжила выполнять свою работу.

суспильне
В эфире Суспильного произошел конфуз / Фото suspilne.media

Конфузный инцидент произошел в прямом эфире программы Ранок на телеканале Суспільне 17 февраля.

В то время как ведущие Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая за столом анонсировали выпуск новостей, уборщица зашла в студию и начала мыть полы под ногами журналистов. Соответствующим видео поделился ведущий Дяченко в своем Facebook.

Ведущие попытались привлечь внимание ретивой уборщицы, однако она продолжила рьяно выполнять свои обязанности. При этом женщине сообщили, что идет прямой эфир, однако уборщица продолжила выполнять свою работу.

Отметим, что в конце концов ведущие не растерялись и прямо в прямом эфире пригласили уборщицу, чтобы познакомить с ней зрителей телеканала.

"Мы хотели бы познакомить вас с человеком. Вы сегодня уже ее видели. Спонтанно в День спонтанного проявления доброты. Знакомьтесь, это "хозяйка" нашей студии Анна Григорьевна, которая создает здесь кофморт. Спасибо вам за это!", – добавил Дяченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный напал на журналиста телеканала Наш Олега Нечая, который был на связи со студией в прямом эфире.

В то же время журналист не растерялся и побежал догонять неизвестного, который вырвал из его рук микрофон.

прямой эфир новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой
16:48
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
16:30
В Одессе охранники поставили посетителя на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
Реклама
15:29
Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
15:25
Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS Видео
15:24
Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой Видео
15:23
Дипломат из Нидерландов остался без велосипеда – его украли возле НАБУ Видео
14:44
В Слуге народа раскрыли детали заседания СНБО с участием Зеленского Видео
14:20
Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T
14:12
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
13:42
В РФ напали на генконсульство Украины, есть раненый
13:35
У Путина оценили эффективность санкций Запада против России Видео
13:31
Авторы хитового Valheim поделились планами по развитию игры Видео
13:10
В Бельгии МОЗ обвинили в мошенничестве с тестами на COVID-19 перед игрой с Динамо
13:09
Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня Видео
12:39
В разработке находятся сразу две новые игры из серии Silent Hill – СМИ Видео
12:37
В Украине лютые морозы отступят перед резким вторжением теплого воздуха – синоптик Видео
12:00
В Starlink рассказали, когда Интернет от Илона Маска появится в Украине Видео
Реклама
11:56
В МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом Видео
11:54
Почему я просыпаюсь посреди ночи: эксперты назвали причины Видео
11:32
От "плюсов" до мороза: Киев синоптик предупредил о погодных качелях Видео
11:27
Почему после еды снова хочется есть: врачи дали ответ Видео
11:16
В России обвалился уровень доверия Путину - опрос
11:12
Гороскоп на 19 февраля для всех: серьезный роман, любовный прокол и подножка от недругов Видео
11:11
Иванющенко не имеет никакого отношения к конфискованным в Латвии деньгам - адвокат
10:53
В Укрпочте оправдались за планы выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля
10:41
Киев пригрозил Москве новыми санкциями за репрессии против крымских татар Видео
10:21
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
10:15
Зеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себя мнение
09:59
Эксперименты детей со смертью: эксперты назвали "дикий" прокол полиции Видео
09:48
Оккупантам пришлось перекрыть Крымский мост: в чем причина Видео
09:31
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
09:21
Украина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева Видео
09:01
В Египте во время подводного развлечения погибла украинка – СМИ
08:57
В ОП назвали причину разборок в Минобороны между генералами Видео
08:38
Кравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Видео
08:38
Если РФ достроит СП-2, Украине не удастся прикинуться страусом мнение
08:03
Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции Видео
Реклама
07:33
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
07:01
В Польше назвали условие перепродажи Украине вакцины от COVID-19 Видео
06:54
Почему Россия не спешит решать водную проблему в Крыму мнение
06:33
Поздравления с днем рождения куме в прозе, смс, стихах и картинках
06:31
Глава Минздрава Степанов вылетел в Индию за вакцинами от COVID-19 для украинцев Видео
06:00
Дипломат заявил о провале Минских соглашений и объяснил, как действовать Украине Видео
05:40
Эксперт рассказал, почему Россия боится санкций Евросоюза из-за Навального Видео
05:40
Как скачать видео с ВКонтакте на любое устройство: простая инструкция
05:02
Какая еда поможет при язве и гастрите - совет диетологов Видео
04:30
Мольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет Путина Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять