Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой

В эфире Суспильного произошел конфуз / Фото suspilne.media

Конфузный инцидент произошел в прямом эфире программы Ранок на телеканале Суспільне 17 февраля.

В то время как ведущие Виктор Дяченко и Ольга Топольницкая за столом анонсировали выпуск новостей, уборщица зашла в студию и начала мыть полы под ногами журналистов. Соответствующим видео поделился ведущий Дяченко в своем Facebook.

Ведущие попытались привлечь внимание ретивой уборщицы, однако она продолжила рьяно выполнять свои обязанности. При этом женщине сообщили, что идет прямой эфир, однако уборщица продолжила выполнять свою работу.

Отметим, что в конце концов ведущие не растерялись и прямо в прямом эфире пригласили уборщицу, чтобы познакомить с ней зрителей телеканала.

"Мы хотели бы познакомить вас с человеком. Вы сегодня уже ее видели. Спонтанно в День спонтанного проявления доброты. Знакомьтесь, это "хозяйка" нашей студии Анна Григорьевна, которая создает здесь кофморт. Спасибо вам за это!", – добавил Дяченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестный напал на журналиста телеканала Наш Олега Нечая, который был на связи со студией в прямом эфире.

В то же время журналист не растерялся и побежал догонять неизвестного, который вырвал из его рук микрофон.