В Киеве неизвестный напал на журналиста канала Наш в прямом эфире

Неизвестный напал на журналиста в Киеве / facebook.com/nashlive.ua

В Киеве неизвестный напал на журналиста телеканала Наш Олега Нечая, который был на связи со студией в прямом эфире.

На опубликованном видео запечатлено, что журналист не растерялся и побежал догонять неизвестного, который вырвал из его рук микрофон.

Отметим, что журналист готовился к общению со студией, а пробегавший мимо мужчина в маске вырвал микрофон и попытался скрыться. Репортер побежал за ним вслед и через пару секунд ему удалось вернуть технику.

При этом журналисты попробовали записать комментарий напавшего на них молодого человека.

Однако в ответ нападавший заявил, что не причастен к нападению и рассказал, что приехал из Краматорска и критически оценивает работу телеканала.

Читайте такжеСанкции против каналов Козака: Данилов ответил на критику журналистов

Столкновения у телеканала Наш: