В Киеве неизвестный напал на журналиста канала Наш в прямом эфире

Журналист Олег Нечай догнал неизвестного, который вырвал из его рук микрофон.
В Киеве неизвестный напал на журналиста телеканала Наш Олега Нечая, который был на связи со студией в прямом эфире.
На опубликованном видео запечатлено, что журналист не растерялся и побежал догонять неизвестного, который вырвал из его рук микрофон.
Отметим, что журналист готовился к общению со студией, а пробегавший мимо мужчина в маске вырвал микрофон и попытался скрыться. Репортер побежал за ним вслед и через пару секунд ему удалось вернуть технику.
При этом журналисты попробовали записать комментарий напавшего на них молодого человека.
Однако в ответ нападавший заявил, что не причастен к нападению и рассказал, что приехал из Краматорска и критически оценивает работу телеканала.
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Столкновения у телеканала Наш:
- В четверг, 4 февраля, в Киеве в ходе митинга возле телеканала Наш произошли столкновения с силовиками.
- Под телеканалом Наш произошли столкновения националистов с полицией и Нацгвардией.
- Противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию.
- Представители патриотических организаций потребовали прекращения работы канала, аналогично с телеканалами Тараса Козака.
- Они подчеркнули, что канал занимает антигосударственную, пророссийскую позицию.