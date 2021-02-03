Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш

На телеканале Наш заявили об угрозе в адрес журналистов.
Представители националистических движений Основа будущего, Правый сектор и Всеукраинская молодежная организация Сокол намерены в четверг, 4 февраля, провести акцию под названием "Добьем гнид". Активисты потребуют закрытия канала Наш. О мероприятии на своем канале в мессенджере Telegram сообщили в организации Основа будущего.
На афише акции указано, что ее организаторами будут Основа будущего, Правый сектор и Сокол. Провести мероприятие собираются в 13:00 на улице Жилянской 101А. Целью митинга, судя по афише, является закрытие телеканала.
"Идем закрывать телеканал", - отмечается в сообщении.
В эфире телеканала Наш уже заявили, что подобные мероприятия являются давлением на прессу и угрозой журналистам.
Ранее стало известно, что генеральный продюсер канала Евгений Дудник решил покинуть проект. На своей странице в Facebook он написал, что решение оказалось вынужденным, однако конкретную причину не назвал.
"Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - подчеркнул менеджер.
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о запуске решения Совета национальной безопасности, согласно которому против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака были введены санкции сроком на 5 лет. Ограничения распространяются на телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые принадлежат политику.
- В ночь со 2 на 3 февраля провайдеры кабельного телевидения и другие сервисы начали отключать попавшие под санкции телеканалы. Теперь их можно смотреть только на YouTube или на сайтах каналов в Интернете.
- 3 февраля Зеленский на Банковой провел встречу с руководителями крупнейших украинских телеканалов, в рамках которой сказал, что санкции против Тараса Козака, а также его медиаресурсов не связаны с проблемами свободы слова в Украине.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о возможном бизнесе Тараса Козака в ОРДЛО и финансировании телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne с оккупированной Луганщины на данный момент не подтверждена.