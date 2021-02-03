Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш

Акцию у телеканала Наш организовывают Правый сектор, Сокол и Основа будущего / nash.live

Представители националистических движений Основа будущего, Правый сектор и Всеукраинская молодежная организация Сокол намерены в четверг, 4 февраля, провести акцию под названием "Добьем гнид". Активисты потребуют закрытия канала Наш. О мероприятии на своем канале в мессенджере Telegram сообщили в организации Основа будущего.

На афише акции указано, что ее организаторами будут Основа будущего, Правый сектор и Сокол. Провести мероприятие собираются в 13:00 на улице Жилянской 101А. Целью митинга, судя по афише, является закрытие телеканала.

"Идем закрывать телеканал", - отмечается в сообщении.

В эфире телеканала Наш уже заявили, что подобные мероприятия являются давлением на прессу и угрозой журналистам.

Ранее стало известно, что генеральный продюсер канала Евгений Дудник решил покинуть проект. На своей странице в Facebook он написал, что решение оказалось вынужденным, однако конкретную причину не назвал.

"Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - подчеркнул менеджер.

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