Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов

По словам президента, санкции, введенные против нардепа Тараса Козака и его телеканалов, не угрожают свободе слова в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по вопросу решения СНБО о применении санкции в отношении нескольких телеканалов.
Как заявил президент, санкции, введенные против нардепа Тараса Козака и его телеканалов, не угрожают свободе слова в Украине. И не касаются вовсе других каналов, сообщает Офис президента.
"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - сказал президент.
Как говорится в сообщении, "топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, к которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".
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Санкции против каналов Медведчука - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому в отношении соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака вводятся санкции. Он является владельцем телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, вследствие чего их работа должна быть прекращена.
- В ночь со 2 на 3 февраля украинские провайдеры кабельного телевидения и ряд других сервисов отключили 112 Украина, NewsOne и ZIK. Их можно смотреть на YouTube и на сайтах телеканалов.
- В Офисе президента заявили, что причиной санкций в отношении телеканалов является появление железобетонных сведений о финансировании Zik,112 и NewsOne с территории России.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.