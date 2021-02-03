Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов

Зеленский собрал медийщиков из-за блокировки каналов Медведчука / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по вопросу решения СНБО о применении санкции в отношении нескольких телеканалов.

Как заявил президент, санкции, введенные против нардепа Тараса Козака и его телеканалов, не угрожают свободе слова в Украине. И не касаются вовсе других каналов, сообщает Офис президента.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - сказал президент.

Как говорится в сообщении, "топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, к которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

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Санкции против каналов Медведчука - о чем ранее сообщал Главред: