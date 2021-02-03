В СНБО припугнули закрытием других телеканалов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в нашей стране очень много таких телеканалов, против которых также стоит ввести санкции и закрыть их.
В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают, что после закрытия каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал Прямой.
"Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения - это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте", - ответил Данилов на вопрос о возможности закрытия канала "Донбасс Онлайн".
Санкции против каналов Медведчука
- Глава государства Владимир Зеленский 2 февраля на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ и бизнесмена Тараса Козака. Пятилетние санкции распространяются на его телеканалы – 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Вследствие этого в ночь со 2 на 3 февраля украинские операторы кабельного телевидения отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Их трансляция доступна на сайтах телеканалов и на видеохостинге YouTube.
- По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, существуют очень серьезные доказательства того, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK финансируются из России.
- Согласно данным источников издания Украинская правда в СБУ и СНБО, компания торговый дом Донские угли из "ЛНР" связана с финансированием каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.
Автор: Екатерина Трохимчук