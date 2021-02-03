В СНБО припугнули закрытием других телеканалов

Данилов припугнул каналы закрытием / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) не исключают, что после закрытия каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал Прямой.

"Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения - это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте", - ответил Данилов на вопрос о возможности закрытия канала "Донбасс Онлайн".

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