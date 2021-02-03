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"Информационный терроризм": Данилов о причине закрытия 112, ZiK и NewsOne

3 февраля 2021, 18:24
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В СНБО заявили, что каналы занимались информационный терроризмом, а также рассказали о секретной информации из Российской федерации против Украины.

Алексей Данилов
Алексей Данилов пояснил закрытие каналов / УНИАН

Каналы 112, NewsOne и ZIK были закрыты на основании обращения парламента от 2018 года и секретной информации из России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в среду, 3 февраля.

По его словам, основаниями стали:

  • обращение Рады от 2018 года,
  • документы от Службы безопасности Украины, которые поступили в аппарат СНБО.

"Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - отметил Данилов.

Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.

"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.

Санкции против каналов Медведчука

СНБО санкции телеканалы новости Украины Алексей Данилов
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