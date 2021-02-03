"Информационный терроризм": Данилов о причине закрытия 112, ZiK и NewsOne

В СНБО заявили, что каналы занимались информационный терроризмом, а также рассказали о секретной информации из Российской федерации против Украины.
Каналы 112, NewsOne и ZIK были закрыты на основании обращения парламента от 2018 года и секретной информации из России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в среду, 3 февраля.
По его словам, основаниями стали:
- обращение Рады от 2018 года,
- документы от Службы безопасности Украины, которые поступили в аппарат СНБО.
"Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - отметил Данилов.
Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.
"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.
Санкции против каналов Медведчука
- Глава государства Владимир Зеленский 2 февраля на основании решения СНБО подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука, депутата от ОПЗЖ и бизнесмена Тараса Козака. Пятилетние санкции распространяются на его телеканалы – 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- Вследствие этого в ночь со 2 на 3 февраля украинские операторы кабельного телевидения отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Их трансляция доступна на сайтах телеканалов и на видеохостинге YouTube.
- По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, существуют очень серьезные доказательства того, что телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK финансируются из России.
- Согласно данным источников издания Украинская правда в СБУ и СНБО, компания торговый дом Донские угли из "ЛНР" связана с финансированием каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.