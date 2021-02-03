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Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne

3 февраля 2021, 17:58
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Александр Зеленский признался, что еще недавно смотрел телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком.

Александр Зеленский
Я бы запретил телеканалы, информационная политика которых не соответствует действительности - Александр Зеленский/ Фото А.Товт/ Cтрана

Отец президента Украины Владимира Зеленского фактически поддерживает санкции против телеканалов 112, ZiK и NewsOne. Он недоволен тем фактом, что на телевидении его сына подвергают беспрецедентной критике. Сам Зеленский-старший ранее смотрел эти каналы, однако теперь для просмотра предпочитает телеканалы медиагруппы Украина, а также СТБ и ICTV. Об этом он заявил в комментарии изданию Страна.

"Может, я не понимаю демократию... Ну, не нравится мне. Я ж не влияю на это. Я своим делом занимаюсь. Иногда так грубо это все на телеканалах подается, ну, просто нехорошо", - считает Александр Зеленский.

По его словам, еще несколько месяцев назад он смотрел попавшие под санкции главы государства телеканалы Тараса Козака, но теперь смотрит по телевизору другие каналы.

"Было. Сейчас меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает "Украина", "Украина 24", "СТБ" очень люблю, "ICTV", много каналов", - добавил отец главы украинского гаранта.Читайте такжеВ США оценили санкции против "каналов Медведчука" и напомнили о влиянии РФ

На вопрос журналистов о том, является ли закрытие телеканалов давлением на свободу слова и демократию в Украине, отец Зеленского не решился давать конкретный ответ. При этом он акцентировал внимание на резкой критике сына и деструктивных действиях внутри страны.

"Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так, как его поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой помогать... Одна грязь льётся", - сказал Зеленский-старший.

Также он добавил, что если информационная политика телеканалов не является достоверной, то их можно запрещать.Читайте такжеУ Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

"Я не знаю, если это не соответствует действительности, я бы запретил. Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты - на три ступеньки поднялась", - подчеркнул Александр Зеленский.

Санкции против каналов Медведчука

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