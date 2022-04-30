Франция даст Украине больше оружия: детали переговоров Зеленского с Макроном

Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому активизировать оказание военной и гуманитарной помощи.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву.
О результатах телефонного разговора лидеров двух стран в субботу сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружения и гуманитарную помощь".
Макрону в разговоре также заявил, что французские эксперты и дальше будут помогать собирать доказательства военных преступлений россиян в Украине.
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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не готов называть военные преступления армии РФ против мирных украинцев "геноцидом". Он объяснил это тем, что российский и украинский народы якобы являются "братскими".
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