Гайдая хотят уволить с должности главы Луганской ОГА и отправить в Казахстан - СМИ

Сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак и новоназначенный заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОГА.

Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской ОВА / Фото: пресс-служба президента

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ближайшее время может быть уволен с занимаемой должности. Его могут отправить послом в Казахстан, пишет Украинская правда.

"В ближайшее время должность главы ВГА может потерять Сергей Гайдай из Луганской области, которого хотят отправить послом в Казахстан", - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак и новоназначенный заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОГА.

При этом найти кандидатов на вакантные места сейчас довольно непросто. Желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области немного, поскольку эти регионы расположены как раз на направлениях потенциального нового российского наступления.

Отметим, Сергей Гайдай возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (ранее областную ВГА) с 25 октября 2019 года.

Как сообщал Главред, 24 января сообщалось об увольнении 5 глав областных государственных администраций. В частности, глав Днепропетровской (Валентин Резниченко), Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

По данным СМИ, сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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