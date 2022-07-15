Генерал США назвал главное условие и сроки победы Украины в войне с РФ

Украине нужна западная авиация, чтобы победить Россию в ближайшее время, уверен Марк Арнольд.
Украина может одержать военную победу над Россией, в том числе, вернуть контроль над всей территорией, включая Крым, заявил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.
В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что у Запада есть возможности обеспечить Украину оружием, чтобы победить Россию в течение одного года.
Американский военный уверен в том, что Украине нужна западная авиация, чтобы победить Россию в ближайшие несколько месяцев, в течение следующего года.
"НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине – с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил", - отметил он.
Генерал США также указал на то, что Украина обладает стойкостью своего народа, своих воинов и своей мотивацией победить Россию.
"Украина может победить Украина должна победить, и она должна победить в течение следующего года", - добавил Арнольд.
Читайте такжеВ британской разведке назвали новое направление главного удара РФ в Украине
Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил о том, что ВСУ имеют законное право атаковать Крымский мост, потому что он сооружен на захваченной территории Украины.
Его уничтожение нанесет существенный удар по логистике оккупантов, поскольку он связывает материковую часть РФ с Крымом.
Американский генерал уверен, что для уничтожения Крымского моста ВСУ могут использовать недавно предоставленные западными союзниками ракеты Гарпун.
Читайте еще:
- Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные сроки
- Перелом и победа в войне: у Зеленского назвали ключевые факторы
- Россияне "зажимают" деньги на армию и сомневаются в победе - соцопрос