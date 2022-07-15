Генерал США назвал главное условие и сроки победы Украины в войне с РФ

В США назвали условие победы Украины в войне с РФ / Генштаб ВСУ

Украина может одержать военную победу над Россией, в том числе, вернуть контроль над всей территорией, включая Крым, заявил американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд.

В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что у Запада есть возможности обеспечить Украину оружием, чтобы победить Россию в течение одного года.

Американский военный уверен в том, что Украине нужна западная авиация, чтобы победить Россию в ближайшие несколько месяцев, в течение следующего года.

"НАТО или меньшая коалиция во главе с Соединенными Штатами должны поставить цель поражения России в Украине – с помощью их военно-воздушных сил и украинских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил", - отметил он.

Генерал США также указал на то, что Украина обладает стойкостью своего народа, своих воинов и своей мотивацией победить Россию.

"Украина может победить Украина должна победить, и она должна победить в течение следующего года", - добавил Арнольд.

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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил о том, что ВСУ имеют законное право атаковать Крымский мост, потому что он сооружен на захваченной территории Украины.

Его уничтожение нанесет существенный удар по логистике оккупантов, поскольку он связывает материковую часть РФ с Крымом.

Американский генерал уверен, что для уничтожения Крымского моста ВСУ могут использовать недавно предоставленные западными союзниками ракеты Гарпун.

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