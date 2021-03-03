Генпрокурор Венедиктова подала в суд на Янину Соколову

Янина Соколова / УНИАН

Известная украинская актриса, телеведущая и блогер Янина Соколова заявила о том, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала против нее в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Копию искового заявления Соколова опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам телеведущей, суть иска касается интервью пресловутого "тайного агента НАБУ" Евгения Шевченко для ее интернет-проекта Соромно. Он говорил в нем о расследовании дачи шести миллионов долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Как утверждает Шевченко, Венедиктова пытается данное дело "потушить" ‒ потому что у Злочевского, мол, "есть за что покупать наших чиновников".

Далее, мужчина говорил Соколовой, что Венедиктова получила взятку от Злочевского за закрытие дело.

"Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость", ‒ написала телеведущая

Соколова указана в документе в качестве соответчика вместе с Шевченко и ТРК Интеррадио, а истцом указана Ирина Венедиктова.

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