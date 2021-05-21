Гибель Ил-76 в Луганске: в Верховном суде оправдали генерала Назарова

Дело против Назарова из-за крушения самолета решили закрыть.
В пятницу, 21 мая, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда решил, что генерал Виктор Назаров не виновен в небрежном отношении к военной службе и не мог предотвратить гибель военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске.
Суд сегодня постановил, что дело, начатое против генерала из-за крушения самолета, необходимо закрыть, говорится на странице ВС в Facebook.
В суде полагают, что Назаров не мог предотвратить катастрофу.
"...на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров... имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76..., является неправильным", – постановил суд.
Напомним, в конце марта 2017 года Павлоградский райсуд Днепропетровской области признал Виктора Назарова причастным к крушению Ил-76 в Луганске. Назарова признали виновным по ст. 425 Уголовного кодекса – Небрежное отношение к военной службе. Суд дал Назарову семь лет тюрьмы.
Позже генерал обжаловал решение в Днепровском апелляционном суде. Апелляционный суд решил не менять постановление Павлоградского райсуда.
- Справка. Ил-76 пророссийские боевики сбили 14 июня 2014 года в Луганском аэропорту.
- На борту самолета находились 40 бойцов 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и девять членов экипажа, они все погибли.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.