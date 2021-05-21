Гибель Ил-76 в Луганске: в Верховном суде оправдали генерала Назарова

В Верховном суде решили, что генерал Виктор Назаров не виновен в крушении Ил-76 в Луганске / УНИАН

В пятницу, 21 мая, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда решил, что генерал Виктор Назаров не виновен в небрежном отношении к военной службе и не мог предотвратить гибель военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске.

Суд сегодня постановил, что дело, начатое против генерала из-за крушения самолета, необходимо закрыть, говорится на странице ВС в Facebook.

В суде полагают, что Назаров не мог предотвратить катастрофу.

"...на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров... имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76..., является неправильным", – постановил суд.

Напомним, в конце марта 2017 года Павлоградский райсуд Днепропетровской области признал Виктора Назарова причастным к крушению Ил-76 в Луганске. Назарова признали виновным по ст. 425 Уголовного кодекса – Небрежное отношение к военной службе. Суд дал Назарову семь лет тюрьмы.

Позже генерал обжаловал решение в Днепровском апелляционном суде. Апелляционный суд решил не менять постановление Павлоградского райсуда.

Справка. Ил-76 пророссийские боевики сбили 14 июня 2014 года в Луганском аэропорту.

Ил-76 пророссийские боевики сбили 14 июня 2014 года в Луганском аэропорту. На борту самолета находились 40 бойцов 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и девять членов экипажа, они все погибли.