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Гибель комбата 123-й бригады: в ВСУ заявили о "проблемах в военном коллективе"

Алексей Тесля
5 октября 2024, 16:23
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В 123-й бригаде рассказали о смерти командира 186-го отдельного батальона Игоря Гриба.
ВСУ
Бойцы 123-й бригады ТрО / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/123brigadatro

Проходит служебное расследование по факту гибели командира 186-го отдельного батальона Игоря Гриба, сообщает пресс-центр 123-й бригады теробороны ВСУ.

"Должны сообщить информацию по поводу смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении 123-й бригады в Facebook.

Как отмечается, обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование.

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"О боевом пути нашей бригады и о ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту своей страны, известно немало. Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области", - указано в сообщении.

В 123-й бригаде добавили, что руководству бригады и командованию необходимо время, чтобы разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и "решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать".

Похороны Игоря Гриба
Похороны Игоря Гриба / thegard.city

Что известно о ситуации в 123-й бригаде ТрО

В Исполнительном комитете Первомайского городского совета сообщили, что комбат Игорь Гриб погиб при исполнении служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины.

Как сообщал Канал 24, что военный якобы "застрелился" после того, как около сотни военнослужащих 123 бригады ТрО могли отказаться выполнять задание и покинули воинскую часть.

По сообщению Суспильного, около сотни военнослужащих 123 бригады ТрО отказались выполнять боевую задачу в Донецкой области и самовольно покинули воинскую часть. Позднее они вышли на митинг в Вознесенске, чтобы "привлечь внимание к недостаточной подготовке бойцов", а также к недостстку вооружений.

123 бригада ТрО
Бойцы 123-й бригады ТрО / Валентина Гурова/suspilnemykolaiv

Начальник управления психологической поддержки персонала командования сил ТРО Александр Пухальский говорит, что оружием и военной техникой подразделение полностью укомплектовано. А поступок бойцов предусматривает уголовную ответственность, если они своевременно не вернутся в воинскую часть к сослуживцам.

Что известно о 123-й бригаде ТрО

123 ОБр ТрО, (в/ч А7052) - формирование Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Николаевской области. Бригада находится в составе Регионального управления "Юг" Сил ТрО. После начала вторжения российских войск на территорию Украины в 2022 году воины 123-й ОБрТрО защищали Николаев и Николаевскую область. Бойцы ТрО приняли активное участие в обороне аэродрома "Кульбакино". Подразделения 123-й ОБрТрО принимали участие в освобождении Баштанки и совместно с другими подразделениями сил обороны Украины в боях на Херсонщине, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны вышли из Угледара, официально сообщили 2 октября в оперативно-стратегической группировке войск Хортица. Подразделения были выведены из города для того, чтобы занять новые оборонительные позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупация Угледара не приведет к критической ситуации, полагает командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. Однако враг продолжает вести ползучее наступление и в скором времени попытается достичь новых продвижений на поле боя.

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