Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с Кубани

Игорь Гиркин / Reuters

Кроме Донбасса и Крыма Вооруженные силы Украине могут освободить от рашистов Кубань и Ростов-на-Дону, заявил бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

Он не исключил, что в случае успеха ВСУ смогут выбить россиян не только с территории Донбасса и Крыма, но и двинуться дальше вглубь РФ.

"Если Россия начнет терпеть поражение в войне, украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов и на Кубань, и везде, насколько у них хватит сил и возможностей", – заявил он.

Он не исключил, что тактическое поражение России возможно уже сейчас, и Украина будет наступать дальше.

"Не будет никакого перемирия, будет война. Единственное, когда Украина может пойти на перемирие, это если ей потребуется передышка… краткосрочное перемирие – чтобы восстановить силы", - добавил Гиркин.

Ранее Гиркин заявил о катастрофическом положении для РФ в Украине.

Он пожаловался на то, что защитники Украины создают мощные рубежи обороны, которые рашистам придется пытаться брать с большими потерями.

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