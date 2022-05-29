Гиркин паникует: ВСУ заберут Донбасс с Крымом и пойдут выбивать рашистов с Кубани

В случае успеха ВСУ смогут двинуться дальше вглубь РФ, не исключил Игорь Гиркин.
Кроме Донбасса и Крыма Вооруженные силы Украине могут освободить от рашистов Кубань и Ростов-на-Дону, заявил бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
Он не исключил, что в случае успеха ВСУ смогут выбить россиян не только с территории Донбасса и Крыма, но и двинуться дальше вглубь РФ.
"Если Россия начнет терпеть поражение в войне, украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов и на Кубань, и везде, насколько у них хватит сил и возможностей", – заявил он.
Он не исключил, что тактическое поражение России возможно уже сейчас, и Украина будет наступать дальше.
"Не будет никакого перемирия, будет война. Единственное, когда Украина может пойти на перемирие, это если ей потребуется передышка… краткосрочное перемирие – чтобы восстановить силы", - добавил Гиркин.
Ранее Гиркин заявил о катастрофическом положении для РФ в Украине.
Он пожаловался на то, что защитники Украины создают мощные рубежи обороны, которые рашистам придется пытаться брать с большими потерями.
Смотрите новости Донбасса онлайн
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ