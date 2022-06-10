Глава Минобороны Британии о войне с РФ: ВСУ могут выбить оккупантов с Донбасса

Владимир Зеленский и Бен Уоллес / Скриншот

Великобритания показывает свое лидерство в вопросах поддержки Украины в части оружия, финансов и санкций, сказал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в ходе встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

"Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действие. Благодарен в целом Великобритании, правительству, премьер-министру. Мы часто общаемся с Борисом Джонсоном, знаю, что на уровне министров такой же теплый контакт. Война - это большое проявление того, кто наши настоящие друзья", - цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что благодарен за настоящую объединенную работу между Украиной и Британией.

В заметке к видео Зеленский отметил, что "оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины".

Также Зеленский подарил Уоллесу в рамке почтовые марки и конверт "Русский военный корабль... Все!".

В свою очередь, Уоллес отметил, что видит много общего в нашей истории. "Мы видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим на уровне коллапса в том, что касается военной мощи. Они также на грани истощения", - сказал он о России.

Напомним, ранее представители британской разведки провели анализ и пришли к выводу, что элита русской армии (воздушно-десантные войска) потерпела в Украине целый ряд крупных неудач.

В первую очередь - провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте. Там российские десантники так не сумели захватить местный аэродром. Другой большой неудачей ВДВ стало их поражение в районе переправы в Белогоровке и в жестких под Изюмом (Харьковщина).

Позднее агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщалось, что американская разведка недооценила "cпособность к сопротивлению" Украины и украинцев в условиях нападения России.

Прим этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Director of National Intelligence) утверждала - что Национальный совет по разведке (National Intelligence Council) активно оценивает и тщательно анализирует такие факторы русско-украинской войны как "воля к борьбе" и "способность к борьбе". Хейнс сказала, что оба таких показателя довольно сложны для эффективного анализа, но специалисты рассматривают различные методологии.

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