Гордон пообещал "больно ударить" адвоката Порошенко

Дмитрий Гордон / УНИАН

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон, против которого адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко подали в суд за клевету, пообещал "больно ударить" одного из них − Илью Новикова. Об этом журналист рассказал в эфире "Украина 24".

По словам Гордона, прошло всего лишь первое учредительное заседание суда, но адвокат Новиков неправильно озвучил факты и подал информацию в СМИ так, будто журналист уже практически проиграл дело.

"Было первое заседание, учредительное. Впереди все самое интересное. Адвокат Петра Алексеевича Новиков поторопился - он как-то так интерпретировал странно, что чуть ли ни Порошенко уже выиграл. А там не было еще рассмотрения по сути даже. Я Новикову передаю "привет". Если я еще раз услышу, что он будет передергивать факты - я его больно ударю. В рамках закона, фактами, лично Новикова. Поэтому пусть ведет себя правильно, в рамках украинского законодательства", − заявил Гордон.

Кроме того, журналист пообещал Новикову организовать "достойный ответ в прессе" − если адвокат будет снова неправильно интерпретирует факты.

Читайте такжеГордон потроллил Порошенко из-за "путинского" иска

Реклама

Напомним, ранее в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая Гордон сделал следующее заявление: "Я знаю, что Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армия получила приказ выйти из Мариуполя".

Это высказывание глубоко возмутило Петра Порошенко, и вскоре он сказал, что подаст на журналиста в суд. Кроме этого, адвокат бывшего президента подчеркнул, что "на самом деле захват Мариуполя произошел в мае 2014 года, еще до президентских выборов. 7 июня Порошенко дал присягу в качестве пятого Президента Украины, и через неделю Мариуполь был окончательно освобожден".

Юристы Порошенко 18 июня подали иск в Шевченковский районный суд Киева против Гордона.

В заявлении экс-глава Украины требует признать распространенную Гордоном информацию неправдивой.