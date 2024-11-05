Графики отключения света будут применять не ко всем: что изменится

Главное:
- Отключать свет не будут на объектах сил безопасности и обороны, мобильных операторов
- Такие правила будут действовать до 1 июня 2025 года
Кабинет министров внес изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.
В частности, к объектам сил безопасности и обороны и мобильных операторов не будут применять графики отключений света. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 ноября 2024 г. № 1260.
Там отмечается, что в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:
- объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;
- технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
Согласно постановлению, к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.
Кроме того, как и раньше, в перечне приоритетное электроснабжение присутствуют:
- объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт;
- населенные пункты, которые расположены в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, которые расположены в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.
Что известно о Кабинете министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, издание Politico озвучило прогноз, согласно которому, зима 2024-25 будет тяжелой для Украины - отключения света могут длиться до 20 часов в сутки из-за угрозы дефицита электроэнергии.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существует вероятность, что графиков отключения света не будет в Украине до конца ноября.
Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что в Украине пока нет оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии для населения. Однако снижение температуры действительно приведет к росту потребления электроэнергии.
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