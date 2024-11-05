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Графики отключения света будут применять не ко всем: что изменится

Мария Николишин
5 ноября 2024, 16:01
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Перечень критически важных объектов, которым обеспечат приоритетное электроснабжение.
Графики отключения света будут применять не ко всем: что изменится
Отключение света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Отключать свет не будут на объектах сил безопасности и обороны, мобильных операторов
  • Такие правила будут действовать до 1 июня 2025 года

Кабинет министров внес изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

В частности, к объектам сил безопасности и обороны и мобильных операторов не будут применять графики отключений света. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 1 ноября 2024 г. № 1260.

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Там отмечается, что в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, включены:

  • объекты сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины;
  • технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Согласно постановлению, к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.

Кроме того, как и раньше, в перечне приоритетное электроснабжение присутствуют:

  • объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт;
  • населенные пункты, которые расположены в 20-километровой зоне вдоль государственной границы с Республикой Беларусь, Российской Федерацией, и/или населенные пункты, которые расположены в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.
Графики отключения света будут применять не ко всем: что изменится
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, издание Politico озвучило прогноз, согласно которому, зима 2024-25 будет тяжелой для Украины - отключения света могут длиться до 20 часов в сутки из-за угрозы дефицита электроэнергии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существует вероятность, что графиков отключения света не будет в Украине до конца ноября.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что в Украине пока нет оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии для населения. Однако снижение температуры действительно приведет к росту потребления электроэнергии.

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