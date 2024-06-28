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Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Ангелина Подвысоцкая
28 июня 2024, 18:50
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Графики отключения электроэнергии 29 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей в течение всех суток.
Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии
Графики отключения света на 29 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине в субботу, 29 июня, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Объем отключения света будет одинаковым в период с 00:00 до 24:00. Его увеличение пока не прогнозируется.

"Когда по графику у вас есть свет - потребляйте, пожалуйста, экономно. Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет", - говорится в сообщении.

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Что известно о "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.

Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

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