Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Графики отключения электроэнергии 29 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей в течение всех суток.

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Графики отключения света на 29 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине в субботу, 29 июня, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает Укрэнерго.

Объем отключения света будет одинаковым в период с 00:00 до 24:00. Его увеличение пока не прогнозируется.

"Когда по графику у вас есть свет - потребляйте, пожалуйста, экономно. Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.

Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

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