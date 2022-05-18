Груз 200 для Урала: ликвидирован наводивший переправу на Луганщине комбриг РФ

Офицер-рашист был уничтожен во время попытки переправы через реку Северский Донец.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного офицера российских оккупационных войск.
Украинские защитники ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады оккупационной армии России, полковника Дениса Козлова, сообщил в Telegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его данным, офицер-рашист был уничтожен во время попытки переправы через реку Северский Донец на Луганщине.
"Прошло несколько дней и стало ясно, кто наводил понтонные мосты через Северский Донец. 11 мая в Украине сдох полковник Денис Козлов – командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады", - добавил Братчук.
Добавим, что официальное место дислокации 12-й инженерной бригады РФ - село Алкино-2 в Чишминском районе Республики Башкортостан.
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.
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