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"Гуляем в любую погоду и вам советуем!": Комаровский с внуками рванул не незабываемый отдых

5 января 2022, 18:06

Педиатр похвастался снимком в соцсетях.

Доктор Комаровский отправился в отпуск / скриншот с видео

Доктор Евгений Комаровский показал кадры отдыха в Карпатах, куда он отправился вместе со своими внуками.

Известный украинский педиатр в последнее время балует своих подписчиков снимками с внучкой и двумя внуками.

В последнем своем посте он показал, как гуляет с детьми возле горной реки.

"Карпаты! Целый день дождь и +7°C. Но мы гуляем в любую погоду и вам советуем!", - написал Комаровский в подписи к фото.

Доктор Комаровский на отдыхе с внуками в Карпатах / instagram.com/doctor_komarovskiy/

"Лучший отдых - это всей семьей на природе", "Какая красота! Мне кажется, в жизни любого человека наступает время, когда хочется побывать в каждой точке земного шара! А в Карпаты мы ходили в поход в детстве. Приятного отдыха!", - писали в комментариях под постом Комаровского.

Напомним, не так давно педиатр показал, как отмечал Новый год вместе с внуками.

Автор: Сергей Кущ
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Евгений Комаровский новости Украины
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