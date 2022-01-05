"Гуляем в любую погоду и вам советуем!": Комаровский с внуками рванул не незабываемый отдых

Педиатр похвастался снимком в соцсетях.
Доктор Евгений Комаровский показал кадры отдыха в Карпатах, куда он отправился вместе со своими внуками.
Известный украинский педиатр в последнее время балует своих подписчиков снимками с внучкой и двумя внуками.
В последнем своем посте он показал, как гуляет с детьми возле горной реки.
"Карпаты! Целый день дождь и +7°C. Но мы гуляем в любую погоду и вам советуем!", - написал Комаровский в подписи к фото.
"Лучший отдых - это всей семьей на природе", "Какая красота! Мне кажется, в жизни любого человека наступает время, когда хочется побывать в каждой точке земного шара! А в Карпаты мы ходили в поход в детстве. Приятного отдыха!", - писали в комментариях под постом Комаровского.
Напомним, не так давно педиатр показал, как отмечал Новый год вместе с внуками.