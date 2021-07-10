Хакеры РФ взломали сайт ВМС и опубликовали данные участников учений Sea Breeze

Сайт ВМС Украины атаковали хакеры / facebook.com/theministryofdefence.ua

9 июля были зафиксированы хакерские атаки из РФ на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.

Также в результате хакерской атаки имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано "использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания". Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время.

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По данным Минобороны, к проведению информационных операций против Украины привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов РФ.

Ранее анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" выложил скриншоты сайта и написал, что взял его "попользоваться на время учений" Sea Breeze.

"Я решил посмотреть, как проходят учения украинцев и НАТО. Поэтому мне пришлось забрать сайт Военно-морских сил Украины https://navy.mil.gov.ua с некоторыми другими ресурсами под свой контроль. Оказывается, к сайту было привязано интернет-облако с секретными документами об этих учениях и списках их участников, в том числе и иностранцев", – написал автор поста.

В следующих сообщениях он опубликовал персональные данные участников учений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов - сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а позже перестали работать сайты СБУ, НАБУ и других структур.