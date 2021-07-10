УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Хакеры РФ взломали сайт ВМС и опубликовали данные участников учений Sea Breeze

10 июля 2021, 14:30
Прослушать новость
Остановить

Хакеры использовали уязвимости фреймворка, который был при создании сайта.

ВМС, Украина
Сайт ВМС Украины атаковали хакеры / facebook.com/theministryofdefence.ua

9 июля были зафиксированы хакерские атаки из РФ на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Отмечается, что ни один из документов не был получен в результате утечки из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ.

Также в результате хакерской атаки имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано "использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания". Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время.

Реклама

По данным Минобороны, к проведению информационных операций против Украины привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов РФ.

Ранее анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" выложил скриншоты сайта и написал, что взял его "попользоваться на время учений" Sea Breeze.

"Я решил посмотреть, как проходят учения украинцев и НАТО. Поэтому мне пришлось забрать сайт Военно-морских сил Украины https://navy.mil.gov.ua с некоторыми другими ресурсами под свой контроль. Оказывается, к сайту было привязано интернет-облако с секретными документами об этих учениях и списках их участников, в том числе и иностранцев", – написал автор поста.

В следующих сообщениях он опубликовал персональные данные участников учений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов - сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а позже перестали работать сайты СБУ, НАБУ и других структур.

ВМС хакеры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Хакеры РФ взломали сайт ВМС и опубликовали данные участников учений Sea Breeze». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравленияС праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTokВ моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Вывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТОВывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО "Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную датуВ августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

Последние новости

15:07

Гниль и "зас*анные" матрасы: опубликованы шокирующие кадры из больницы Кривого Рога

14:58

На побережье Черного моря очередная атака: популярный курорт оккупировали божьи коровки Видео

14:37

Серьезная авария на железной дороге под Киевом: уже опаздывают 14 поездов

14:34

Адская жара: в Киев не пускают грузовики Видео

14:30

Хакеры РФ взломали сайт ВМС и опубликовали данные участников учений Sea Breeze Видео

Реклама
14:12

"Я взрослый человек": Вакарчук ответил на слухи о новых отношениях

13:53

От изнуряющей жары до мощных бурь: синоптик дал неожиданный прогноз до конца лета Видео

13:40

"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке Видео

13:14

Ударил в стекло с разгона: в Фастове мужчина ни с того, ни с сего атаковал машину копов Видео

13:11

Десять детей – это норма: женщины в селах Ровенской области проводят в декрете по 30 лет Видео

12:57

В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Видео

12:34

В РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V Видео

11:49

Поездка с ветерком: Укрзализныця влипла в скандал с выпавшим окном пассажирского вагона Видео

11:10

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

10:59

Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

10:48

"Если Моргенштерн в Украине, то мы - на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

10:32

Странный побочный эффект: после вакцинации препаратом Pfizer у женщин быстро растет грудь Видео

09:14

Резников пригрозил выдворять незаконно понаехавших в Крым россиян Видео

09:05

Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают

08:35

Музыканты из российской группы Wildways нарвались на "Путин х**ло" на Atlas Weekend Видео

Реклама
08:17

Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки Видео

07:54

В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире

07:45

Россиянам надо еще больше врать об Украине мнение

07:15

Скандал в НАУ: в вузе запретили появляться в шортах и мини-юбках Видео

07:10

В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

06:40

В Запорожье пенсионерка подралась в автобусе с пассажиркой без маски Видео

06:30

Евроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с Китаем мнение

05:28

Разошлись швы после операции: на улице в центре Киева мужчина скончался от потери крови Видео

05:02

Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

04:22

Удар по Путину и разменная монета для торга с Кремлем: эксперт спрогнозировал судьбу Медведчука Видео

03:50

Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова Видео

03:02

Как компенсировать вред от недосыпа – простой способ

02:16

Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

01:37

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Видео

00:51

Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

00:19

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

09 июля, пятница
23:50

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО Видео

23:14

"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде Видео

23:05

Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем Видео

22:53

Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита Видео

Реклама
22:33

Синоптики рассказали, где будет самая опасная погода в Украине на выходных Видео

22:20

Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель Видео

22:09

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

22:04

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

21:30

Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине Видео

21:26

В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

20:47

Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть Видео

20:47

Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

20:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

20:30

Все держится на одном гвозде — президенте Зеленском мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять