В Украине внезапно перестали работать сайты госструктур: в чем причина

В Украине перестали работать сайты госструктур / Reuters

В Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов - сначала проблемы возникли у веб-страницы Офиса президента, а позже перестали работать сайты СБУ, НАБУ и других структур.

Перестали работать следующие сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

В СБУ рассказали, что проблемы в работе сайта, предварительно, связаны с проблемами со стороны интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

В чем причина масштабного сбоя

Позже сайты украинских госструктур возобновили свою работу после сбоя. Как пояснили в Госспецсвязи, сбой возник из-за проблем со стороны интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины.

"Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - сказали агентству в службе.

Ранее Главред писал о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против российских хакеров, которые причастны к разработке и распространению вируса Petya на территории украинского государства. Ограничения одобрены против 4 юридических и 6 физических лиц. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.