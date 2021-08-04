Хаотичные удары и настоящая борьба: в метро Киева два пассажира подрались на эскалаторе

Причина драки не установлена / Telegram-канал Киев оперативный

В среду утром, 4 августа, на станции метро Лыбедская в Киеве прямо на эскалаторе подрались двое неизвестных. На кадрах видео, снятом очевидцами, можно увидеть, как два пассажира боролись на подъемнике. В ходе драки одному из участников событий порвали футболку. Удары с обеих сторон наносились хаотично. На выходе из метро бойцы столкнулись с нарядом полиции.

Как сообщает Telegram-канал Киев оперативный, двое пассажиров неожиданно сцепились, поднимаясь к входу на эскалатор на метро Лыбедская. Они буквально устроили борьбу прямо на подъемнике.

Во время драки одному из них порвали футболку. Удары борцы наносили хаотично.

В ходе боя один из участников драки вдруг сумел освободиться и взяться за поручень, однако его противник четко указал, что поединок еще не закончен.

Бой продолжался еще какое-то время. На выходе бойцов ждали двое секундантов, которым оказались полицейские. Они вывели борцов под руки из метро.

На данный момент причина конфликта неизвестна.

Напомним, ранее в метро Киева произошла случилась драка из-за карантина и масочного режима. Один мужчина подошел к другому и стал что-то доказывать по поводу ношения маски. В какой-то момент человек в маске, вероятно, коснулся головы другого пассажира, после чего тот ударил его ногой в живот. Тот, что подошел первым, налетел на него с кулаками.