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Херсон уходит под воду: оккупированному региону грозит беда

26 мая 2022, 18:04

Частично была затоплена Новая Каховка и пострадали местная набережная и парк.

Херсон
Херсон / wikipedia.org

В Херсоне назревает огромная беда. Территории могут быть затоплены из-за того, что оккупанты не разрешают отремонтировать гидроагрегаты Каховской ГЭС.

Как рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, от этого уже пострадали несколько населенных пунктов области.

Он отметил, что из-за повреждений Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся окрестные села и оккупированный город Херсон.

"Оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе. В настоящее время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", - сообщил Громов.

При этом он добавил, что частично был затоплен город Новая Каховка - пострадали местная набережная и парк.

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Война в Украине

Напомним, в среду, 25 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым упрощается прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Россия готовит так называемые "референдумы" на временно захваченных территориях Юга Украины и движется по сценарию 2014 года на Донбассе. так как местное население не поддерживает такие "идеи", Москва уже начала работу по подтасовке "результатов голосования" с целью создания "народных республик". В МИД Украины ответили, что "референдумы" на Юге Украины станут провалом.

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