Херсон в огне: город окружил масштабный лесной пожар, спасателей к тушению не пускают

Пожар в Херсоне / Скриншот

В результате преступных действий российской армии вечером 22 марта загорелись Херсонские плавни близ Херсона. Начался масштабный лесной пожар, пламя подбирается к городу.

Как сообщили в Telegram-канале Ху**ый Херсон, рядом с местом возгорания находятся жилые дома. Для ликвидации пожара не допускают спасателей и гражданских лиц.

"В Херсоне сейчас горят плавни. Рядом есть жилые дома с людьми. Пожарных и гражданских лиц не пускают", – сказано в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не планировала блицкриг в Украине, а "спецоперация" идет по плану.

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