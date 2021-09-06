Холода близко: в Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется отопительный период

Отопительный сезон 2021 в Украине / УНИАН

В Министерстве развития общин и территорий рассказали, когда в Украине стартует отопительный период и отметили, что состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%.

Так, отопительный сезон 2021: начинается, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.

Важно отметить, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимается исполнительными органами соответствующих сельских, поселковых и городских советов или местными государственными администрациями исходя из климатических условий, в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами технической эксплуатации, нормам санитарного законодательства и другими нормативными документами.

"Учитывая вышеизложенное, Минрегион сообщает, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимается исполнительными органами соответствующих сельских, поселковых и городских советов или местными государственными администрациями", – сообщили в министерстве в ответ на запрос УНИАН.

Подготовка к отопительному сезону: