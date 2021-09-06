"Надо ехать жить в Африку": жители Херсона уже начали получать платёжки за отопление

В сентябре - платёжка за отопление / УНИАН

Отопительный сезон – это совсем не тот период, который ждёшь в первых числах сентября. Когда на улице ещё тепло, а в квартирах уютно, вовсе не хочется думать о том, что скоро наступит зима и начнут приходить баснословные платёжки за теплоснабжение.

Однако абонентам Херсонской ТЭЦ пришлось подумать об этом. Точнее – им напомнило и неприятно удивило местное теплопредприятие. На днях потребителям стали рассылать квитанции для оплаты, где фигурируют четырехзначные суммы.

"Сегодня увидела счёт от ТЭЦ! По началу обалдела, неужели должна! Может уже с памятью не то и не оплатила счёт! А когда присмотрелась, не было предела возмущения! ТЕЦ хочет предоплату за несуществующее тепло! Да ещё не известно, когда они его подадут. При этом ни копейки им не должна!", – написала одна горожанка. В её платёжке была сумма 808 гривен, передает khersonline.net.

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В Херсонской ТЭЦ позже объяснили, что платежки – это предоплата и платить необязательно. Дело в том, что ТЭЦ просит заплатить уже сейчас аванс, чтобы иметь возможность закупить газ. Все дело в том, что предприятие в долгах перед "Нефтегазом".

"В августе этого года наши абоненты получили платежки со строкой рекомендованного платежа. Не для всех это начисление за тепловую энергию было полностью понятным, поэтому мы решили дать более подробные объяснения. Инициатива авансового платежа была введена для обеспечения закупки энергоносителей на осенне—зимний период 2021- 2022 в условиях рынка природного газа после отмены ПСО (по новым договорам предприятия топливно — энергетического комплекса проводят закупку голубого топлива при полной подписки или банковской гарантии)", – написали в предприятии.

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Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил что Украина готова к началу отопительного сезона на 80%. По его словам, уровень подготовки соответствует плановым показателям. Именно поэтому отопительный сезон должен стартовать вовремя. Также министр отметил, что тарифы для населения повышаться не будут.

Как сообщалось, украинцы задолжали за коммуналку более 66 млрд гривен. Больше всего не выплачено за природный газ – это почти 25 млрд грн. За тепло и воду – более 21 млрд грн.