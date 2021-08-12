Невероятные деньги: украинцы задолжали за "коммуналку" более 66 миллиардов

Украинцы задолжали за "коммуналку" более 66 миллиардов / УНИАН

Украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 66 миллиардов гривен. Об этом рассказали в программе Завтрак с 1+1.

Больше всего украинцы должны за поставки природного газа — около 25 миллиардов гривен. За тепло и воду — более 21 миллиарда гривен.

За централизованное водоснабжение и водоотвод украинцы должны более 6 миллиардов гривен. За распределение электроэнергии задолжали 7 миллиардов гривен. К слову, по состоянию на конец мая долг достигал 68, 9 миллиардов гривен.

Как ранее сообщалось, украинцам не хватает нынешнего уровня заработной платы, чтобы покрывать свои потребности. Такое мнение высказал руководитель Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин. По его словам, люди уже активно используют собственные сбережения. Причина — постоянный рост цен, а также уровень инфляции.

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Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября 2020 года из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ.

В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.

Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы платили 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.