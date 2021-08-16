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Суммы в платежке вырастут на 1,5 тысячи: украинцев предупредили о скачке ЖКХ-тарифов

16 августа 2021, 17:04
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Очень больно ударит по украинцам тариф на тепло и горячую воду, говорит Алексей Кучеренко.

Платежки
Украинцев предупредили о новом росте коммунальных платежей / УНИАН

В предстоящем отопительном сезоне Украинцев ждет новое повышении тарифов, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко.

В качестве примера он привел расчет стоимости оплаты коммуналки для средней квартиры площадью 60 м/кв., пишут Факты.

"По моим прогнозам, после введения новых цен сумма в платежке вырастет на 1500 гривен относительно прошлого сезона. Это я посчитал только тепло. А еще до конца не ясна ситуация с электроэнергией и горячей водой", - предупредил экс-министр.

Он напомнил, что на сегодня горячая вода в ряде регионов подорожала до 200 гривен за кубометр: "Сценарии будут очень неприятные и к ним нужно готовиться".

Нардеп говорит, что однозначно очень больно ударит по украинцам тариф на тепло и горячую воду для тех, у кого еще осталось централизованное водоснабжение.

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"Подорожание коснется 60% населения Украины. У нас подавляющее большинство городов на центральном теплоснабжении", - добавил Кучеренко.

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Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

тарифы на газ услуги ЖКХ тарифы на отопление новости Украины и мира Алексей Кучеренко
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