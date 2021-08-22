Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться

В Кабмине рассказали о суммах за отопление для населения / УНИАН

Правительство будет поддерживать органы местного самоуправления, чтобы решить вопрос с задолженностью предприятий и сохранением суммы за отопление в платежках для людей на уровне прошлогодних.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, каждый город получит индивидуальный подход, "вместе будем искать компромиссные решения, имеющие устроить все стороны процесса", - подчеркнул он.

Как уточнил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, необходимо внести изменения к долгосрочному контракту поставки природного газа между компанией Нафтогаз Трейдинг и предприятиями теплоснабжения. По его словам в документе должны быть предусмотрены условия, которые обеспечат своевременный старт отопительного сезона и делают невозможным применение санкций к ТКЭ.

"В НАК Нафтогаз Украины заверили, что будут подходить индивидуально к каждому тепловиков, учитывая уровень расчетов потребителей перед предприятием ТКЭ в соответствующем месяце. В долгосрочном контракте на поставку природного газа необходимо обеспечить распределение объемов газа, в частности объема и по фиксированной цене для предоставления услуг по поставке тепловой энергии населению ", - добавил Слобожан.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.