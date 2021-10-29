Хотел уйти эффектно: в эфире украинского ток-шоу произошел конфуз с эмоциональным антивакцинатором

Милютин не удержался на ногах, зацепившись за студийное оборудование / Скриншот

Противник вакцинации от коронавируса, юрист Захар Милютин со скандалом покинул студию ток-шоу "Право на владу". Причиной этого стал спор по поводу статистических данных о смертности среди привитых людей, которые он приводил, отстаивая свою антивакцинаторскую позицию.

Гости студии неоднократно призывали его не обманывать общество и покинуть студию. И через некоторое время Милютин принял эмоциональное решение уйти, решительно направившись за кулисы. Однако на выходе споткнулся об элемент декорации и рухнул на пол.

"Я извиняюсь, такая студия", – сказала ему вслед ведущая Наталья Мосейчук.

Во время этого же прямого эфира cкандально-известный нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич сделал неожиданное признание. Он рассказал, что его жена вакцинировалась сначала российским "Спутником V", но затем перевакцинировалась американским препаратом Johnson & Johnson. Сам Шуфрич привит якобы китайской вакциной CoronaVac.

Параллельно Нестор Шуфрич устроил словесную атаку на Виктора Ляшко, обозвав министра здравоохранения "негодяем". На что ведущая программы справедливо заметила: "Весь мир театр, и все мы в нем актеры..."