Ведущая "Право на владу" в прямом эфире "1+1" прочла жуткий пост медика о COVID-19

К своему посту при этом интерн добавил фотографию трупов людей, которые умерли от коронавируса / Facebook

В прямом эфире канала 1+1 ведущая ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук в весьма эмоциональном тоне зачитала Facebook-пост врача-интерна Александровской клинической больницы Михаила Сидоренко.

Далее идет прямая речь молодого медика:

"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты, сложенные за месяц. И знаете, что я вам скажу: эта волна уникальна, потому что вакцины уже являются общедоступными. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть. И еще чем эта волна уникальна, это тем, что это "Дельта" и она ведет так же, как и другие штаммы, но быстрее. Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Потому что на одного поступающего пациента всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, что мужчина просидел два часа на приемном с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место, дождался. Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента ‒ просто конвейер для трупов. Когда вы попадете в палату, на вас оденут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать эту маску, будете пытаться встать, возможно, упадете и сломаете себе какую-нибудь кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычание из-под маски, но на вас не будут обращать внимания.

Периодически к вам буду приходить я буду поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать сквозь ту маску, но, скорее всего, я вас тоже не пойму. Когда вы умрете, вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканную каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете, насколько это явление впечатывается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно.

Вакцинация - уже далеко не выбор каждого, сейчас это все равно, что общественный долг. Не позволяет ваша упертость, не верите? Подойдите в любое отделение реанимации и постойте немножко, так будут плакать ваши близкие, на них вам тоже безразлично?", ‒ закончила цитировать слова Сидоренко риторическим вопросом Мосейчук.

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К своему посту при этом интерн добавил фотографию трупов людей, которые умерли от коронавируса, в черных мешках.

Мосейчук сказала, что многие коллеги-медики не разделяют стиль Сидоренко и его тон, но, по ее мнению, он имел полное право на такое обращение к людям.

"Мы должны сказать ему "Спасибо" за эту работу, не преследовать и не устраивать ему буллинг", - подчеркнула ведущая.

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Напомним, ранее во Львове от коронавируса умерла 28-летняя роженица - медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности.

Как рассказали в местном перинатальном центре, девушка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. К тому же, она имела избыточный вес и не вакцинировалась от коронавируса.