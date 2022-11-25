Хотел заработать денег на свадьбу: российский контрактник вернулся домой в гробу

Ликвидированный оккупант / соцсети

На войне в Украине был ликвидирован российский контрактник, который хотел подзаработать, участвуя в боевых действиях.

25-летнего Владимира Денисова похоронили 22 ноября, это у него был не первый контракт, пишут росСМИ.

По словам знакомых погибшего, дома его ждали родители, сестра и любимая девушка.

"Отец его очень отговаривал, но он сказал, что сходит на контракт в последний раз и вернется. Хотел заработать денег на свадьбу", - рассказали знакомые оккупанта.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован майор российской оккупационной армии Евгений Задворный, который ранее принимал участие в военной кампании РФ в Сирии. Захватчик недавно стал отцом, но это не помешало ему отправиться воевать в нашу страну.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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