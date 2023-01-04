'Хотят списать свидетелей': уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИ

Родственники мобилизованных жалуются, что российские власти до сих пор не составили списки раненых и погибших.

ПТУ №19 в Макеевке после удара. На месте разбирают завалы / Фото Telegram

Российских оккупантов, которые выжили после удара ВСУ по зданию ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, которое превратили в казарму, хотят отправить на передовую, чтобы избавиться от ненужных свидетелей.

Родственники мобилизованных до сих пор не знают, где члены их семьи, а власти РФ не составили списки раненых и погибших. Об этом сообщает издание Важные истории.

Жена одного из мобилизованных из Самарской области россиянина, который получил ранения после удара по Макеевке, рассказала, что не знает, где ее муж.

"Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне много женщин пишут и звонят – у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял... Но элементарно хотя бы списки составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале", - пожаловалась россиянка.

Женщина сообщила, что выживших российских военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

Еще одна родственница мобилизованного из Самарской области рассказала, что уцелевших оккупантов "хотят списать как ненужных свидетелей".

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она.

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова также писала в Telegram, что россиян, которые пережили обстрел ПТУ №19 в Макеевке, "хотят направить на передовую или еще куда-то подальше от глаз". По ее словам, выжило "примерно 216 человек".

Позже она уточнила, что из-за шумихи мобилизованные остались на месте.

Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

По последним данным Минобороны РФ, в ходе разбора завалов были найдены тела 89 оккупантов. Среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В ведомстве говорят, что виной всему стало "массовое использование личным составом мобильных телефонов".

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