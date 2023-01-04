glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИ

4 января 2023, 07:23
Родственники мобилизованных жалуются, что российские власти до сих пор не составили списки раненых и погибших.
ПТУ №19 в Макеевке
ПТУ №19 в Макеевке после удара. На месте разбирают завалы / Фото Telegram

Российских оккупантов, которые выжили после удара ВСУ по зданию ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, которое превратили в казарму, хотят отправить на передовую, чтобы избавиться от ненужных свидетелей.

Родственники мобилизованных до сих пор не знают, где члены их семьи, а власти РФ не составили списки раненых и погибших. Об этом сообщает издание Важные истории.

Жена одного из мобилизованных из Самарской области россиянина, который получил ранения после удара по Макеевке, рассказала, что не знает, где ее муж.

"Нет информации, в какую больницу везут мужа. Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне много женщин пишут и звонят – у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял... Но элементарно хотя бы списки составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале", - пожаловалась россиянка.

Женщина сообщила, что выживших российских военных хотели отправить "в наступление", однако "те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

Еще одна родственница мобилизованного из Самарской области рассказала, что уцелевших оккупантов "хотят списать как ненужных свидетелей".

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она.

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова также писала в Telegram, что россиян, которые пережили обстрел ПТУ №19 в Макеевке, "хотят направить на передовую или еще куда-то подальше от глаз". По ее словам, выжило "примерно 216 человек".

Позже она уточнила, что из-за шумихи мобилизованные остались на месте.

'Хотят списать свидетелей': уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИ

Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

По последним данным Минобороны РФ, в ходе разбора завалов были найдены тела 89 оккупантов. Среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В ведомстве говорят, что виной всему стало "массовое использование личным составом мобильных телефонов".

Другие новости:

новости России война в Украине Макеевка новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:01

Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румынии

07:57

Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

07:36

Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – АрестовичВидео

07:23

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИВидео

07:10

Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:50

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

05:00

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

05:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

04:10

"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в УкраинеВидео

Реклама
03:30

"До трибунала он точно не доживет": эксперт рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

03:20

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

02:43

"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

02:10

"Катастрофы не будет": экономист спрогнозировал, чего ждать от курса гривни в 2023 годуВидео

01:30

Ударят лютые морозы до - 20°: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

00:51

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:23

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

03 января, вторник
23:55

В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

23:20

"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоуВидео

23:09

"Хозяева РФ бросят все, что у них осталось": Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

23:00

Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продуктВидео

Реклама
22:23

Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

22:04

"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

22:01

"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал и оказался предателем страныВидео

21:58

Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на УкраинуВидео

21:31

Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

21:26

В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

21:17

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

20:40

Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаосВидео

20:12

"Оцифровала войну": Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии – The Wall Street JournalВидео

20:09

Настоящий огонь: украинская спортсменка ошарашила всех шикарными формами, муж не сдержалсяВидео

20:09

Сын легендарного Михаэля Шумахера показал отца в День его рождения

19:31

"Враг по трупам своих пытается продвигаться": Залужный назвал самое сложное направление на войнеВидео

19:20

Путина, поджаренного на украинской сковородке, подали к праздничному столу в Белом домемнение

19:11

"Город содрогнулся, россияне прячутся в домах культуры": житель Макеевки рассказал об ударе по базе РФВидео

19:10

"Почему мы должны кричать о войне?": лучшая спортсменка Беларуси опозорилась на весь мирВидео

18:28

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде

18:25

"Конфликт, в котором гибнут люди": Меладзе оправдался за "Героям Слава"

18:20

"Ногу оторвет – новую приварим, это не повод ехать домой": Пригожин выдал новый бред о вагнеровцахВидео

18:13

Авторитетный эксперт назвал восемь причин, почему Украина победит в войне с Россией в 2023 годуВидео

Реклама
18:06

"Новая вспышка военного конфликта": астролог составила гороскоп для Украины на 2023 годВидео

18:04

Дженна Ортега призналась, какую фразу она отказалась говорить в нашумевшем эпизоде сериала УэнздейВидео

17:42

Носители ядерного оружия России в Крыму и риски ударов: в ГУР дали оценку ситуацииВидео

17:40

"Невидимые" дроны: оккупанты хитростью прячут "шахеды" от радаров ВСУВидео

17:10

Маша Полякова сделала предсказание Олегу Виннику - вернется ли певец в УкраинуВидео

17:05

В тяжелом бою с российскими оккупантами погиб майдановец и отец пятерых детей Олег ЮрченкоВидео

17:01

Буданов рассказал, когда Украина может одержать победу в войне

16:46

"Сотни погибших и тяжелораненых": офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле БахмутаВидео

16:42

Сугробы снега и мороз -16: синоптик рассказала, какие три области накроет сильнейший морозВидео

16:32

Россия провалила планы по "коридору" в Крым, ВСУ будут бить врага по всему фронту – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять