"Им совсем допекло": Данилов и Кулеба ответили на введенные против них санкции РФ

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал введение против него санкций со стороны РФ.

В своем Facebook он назвал их "наилучшей оценкой совместной работы в отстаивании интересов Украины".

"Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни - как говорят в народе, "чтобы и духу не было", - написал Данилов.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за Крымскую платформу.

"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter в субботу.

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По его словам, как правило, в отношении министров иностранных дел санкции стараются не вводить, "чтобы сохранять хоть какой-то канал для диалога". "Но здесь им совсем допекло", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Напомним, постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как известно, 20 августа состоялось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. СНБО ввел полный пакет санкций против блогера Анатолия Шария, главного редактора издания Страна Игоря Гужвы и прочих. В общем, вопрос о применении персональных и специальных экономических санкций состоял из 7 пунктов.