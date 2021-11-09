"Иногда хотите поубивать": в Борисполе больной COVID-19 мужчина принес в больницу гранату

В Борисполе больной COVID-19 мужчина принес в больницу гранату / УНИАН

В одну из больниц Борисполя (Киевская область) мужчина-пациент, у которого диагностировали коронавирусом COVID-19, принес гранату в больницу. Об этом на своей странице в Facebook написал врач Илья Луцив.

"Пациент принес в ковидное отделение гранату. Я знаю, что вы иногда хотите поубивать врачей, но от этого и пациенты пострадают", — сказал он.

По словам Луцива, граната в помещении с кислородом в разы опаснее для окружающих.

"Спасибо реаниматологам за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет", — написал он.

По данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 988 человек, зафиксировано 833 летальных случая, 16 609 пациентов выздоровели.

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Напомним, ранее в Николаеве родственники тяжело больной COVID-19 женщины напали ночью на областную инфекционную больницу.

Они сломали шлагбаум, а потом начали выбивать двери в приемный покой. И с угрозами набросились на персонал, потребовав кислород для своей родственницы.

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