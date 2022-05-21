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Искала в поле среди трупов: мама украинского бойца вывезла сама тело сына в багажнике из-под Херсона

21 мая 2022, 22:59

Сначала Максима не могли найти и у родителей появилась надежда, что он уцелел.

Оккупанты убили Максима / 20 минут. Винница

В Винницкой области в начале марта простились с 20-летним военным Максимом Куприйчуком, погибшим во второй день войны под Херсоном.

Как пишет издание 20 минут. Винница, мать героя Людмила Куприйчук рассказала, как вдвоем с отцом Максима увозили его тело с оккупированной территории.

Максим Куприйчук погиб 25 февраля вместе с собратьями у села Томарино под Херсоном. Колонну военной техники обстреляли оккупанты.

"25 февраля их отряд попал под обстрелы, однако все чудом уцелели. После этого – кто пересел на БТР, кто сбежал в поле. В БТР произошло прямое попадание снарядом. Ребята заживо сгорели. Максим умер от осколочного ранения в голову", – рассказала мать погибшего.

Его тело родители обнаружили возле заповедника Шилова Балка. Они рискнули и поехали сами на передовую искать сына. В первые дни войны им это удалось, хотя риск был огромен.

"Я позвонила в бригаду, мне сказали ждать, потому что зеленых коридоров нет, тела вывезти невозможно. Мне позвонил отец Максима и спросил: "Едем?". И мы поехали. В Херсон мы доехали за семь часов. Сначала искали по больницам, думали, может просто ранение… Все удивлялись, как мы так рисковали, перед нами на пути семью расстреляли… Но нам терять уже было нечего", – рассказала Людмила.

"Встретились с днровцем. Тот сказал - найдете тело, то заберете. Мы примерно знали, где находится наш ребенок. Нам товарищ Максима рассказал, ему посчастливилось уцелеть во время обстрела. И мы искали в поле среди трупов, а рядом проходила колонна с рашистской символикой Z", – добавила мать героя.

Сначала Максима не могли найти и у родителей появилась надежда, что он уцелел. Однако отец узнал бойца по татуировке на руке.

"Долго искал, как вот остановился у погибшего воина. Лица не узнать, потому что снаряд попал в голову. Разорвал бушлат, увидел татуировку на руке у сына – и от отчаяния сел на землю. И тогда я начала кричать от боли на все поле. А днровец ко мне подходит и спрашивает: "А как вы относитесь к этой войне?". Я его спросила, что он хочет услышать в тот момент, когда мы только что нашли тело нашего 20-летнего сына? Люди тоже хотели вывезти наших погибших с поля, а тот цинично усмехнулся: "Зачем? Пусть валяются", – рассказала женщина.

Муж Людмилы замотал сына в одеяло и положил тело в багажник. Так и привезли Максима в родную Винницкую область. На следующий день бойца похоронили как героя.

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Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о якобы втором этапе своей войны против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что Москва собирается оккупировать весь Донбасс, южные области Украины и прорубить коридор в захваченную автономную республику Крым.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что уже в середине июня ВСУ могут пойти в контрнаступление на войска РФ. Украинская армия ждет получения тяжелого вооружения от западного мира. Оружие в нужных количествах может появиться к концу мая – началу июня. Тогда армия Украины будет планировать военную операцию.

Силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Харьковской области. На севере региона украинские войска освободили ряд населенных пунктов. Военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны 15 мая заявили, что дошли до участка государственной границы с РФ.

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