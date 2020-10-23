Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук

Зеленского испугал громкий звук / Скриншот

В Мариуполе во время хоккейного матча на спортивной арене президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу, но его речь прервал резкий звук.

Глава государства очень забавно отреагировал на сильный и внезапный шум. Видео опубликовано в YouTube.

"Всё нормально, всё нормально. Это звук", — сказал Зеленский, когда понял, что его напугало.

Ситуация очень развеселила присутствующих и вызвала всеобщий громкий смех. Президент отметил, что все очень смелые, поскольку никто не испугался громкого звука и не убежал.

По предварительной информации, причиной шума стали технические помехи.

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Интервью Зеленского