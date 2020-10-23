Испугай комика: в Мариуполе Зеленского шокировал громкий звук

Глава государства интересно отреагировал на сильный шум.
В Мариуполе во время хоккейного матча на спортивной арене президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу, но его речь прервал резкий звук.
Глава государства очень забавно отреагировал на сильный и внезапный шум. Видео опубликовано в YouTube.
"Всё нормально, всё нормально. Это звук", — сказал Зеленский, когда понял, что его напугало.
Ситуация очень развеселила присутствующих и вызвала всеобщий громкий смех. Президент отметил, что все очень смелые, поскольку никто не испугался громкого звука и не убежал.
По предварительной информации, причиной шума стали технические помехи.
Читайте такжеЗеленский готов рискнуть здоровьем ради вакцины от Covid-19
Интервью Зеленского
Напомним, во время сегодняшнего интервью гарант поведал, что в ближайшее время посмотрит результат работы министров вместе с премьером Денисом Шмыгалем, и после этого "могут полететь головы".
В начале сентября представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук говорил, что в ближайшее время в отставку могут отправить двух членов Кабмина.
Также в интервью Зеленский высказался о возможности легализации медицинского каннабиса в Украине.